2020-07-28T08:23:09+03:00
Происшествия

Рейс из Омска в Москву задержали из-за сообщения о минировании

Пассажиров пришлось срочно эвакуировать с борта самолета
Станислав МУХИН
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Самолет благополучноСамолет благополучноФото: пресс-служба правительства Омской области
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Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам рейса Омск - Москва. Самолет должен был вылететь вечером. Все шло как обычно: пассажиры прошли регистрацию и дождались посадки. Все уже разместились на своих местах, как вдруг сотрудники авиакомпании попросили людей выйти из самолета и отправиться обратно в аэропорта.

Как выяснилось позже, неизвестные позвонили и сообщили о минировании самолета. В итоге полиции пришлось осматривать борт на предмет взрывных устройств. Естественно, ничего опасного обнаружено не было. С задержкой в 2 часа рейс все же вылетел из Омска в столицу. Сейчас телефонных террористов ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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