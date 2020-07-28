Рейс из Омска в Москву задержали из-за сообщения о минировании

28 Июль 2020 2020-07-28T08:23:09+03:00

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Несколько неприятных минут пришлось пережить пассажирам рейса Омск - Москва. Самолет должен был вылететь вечером. Все шло как обычно: пассажиры прошли регистрацию и дождались посадки. Все уже разместились на своих местах, как вдруг сотрудники авиакомпании попросили людей выйти из самолета и отправиться обратно в аэропорта.

Как выяснилось позже, неизвестные позвонили и сообщили о минировании самолета. В итоге полиции пришлось осматривать борт на предмет взрывных устройств. Естественно, ничего опасного обнаружено не было. С задержкой в 2 часа рейс все же вылетел из Омска в столицу. Сейчас телефонных террористов ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU