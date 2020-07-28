2020-07-28T07:43:17+03:00
Общество

Пьяный омич устроил на машине массовое ДТП

Водитель собрал «паровозик» из 3 машин
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Ленинском округе Омска на минувших выходных задержали молодого парня, который стал виновником массовой аварии. По данным Росгвардии, перед этим он много выпил.

Во время патрулирования улицы сотрудники Росгвардии стали свидетелями ДТП. На перекрестке ВАЗ-2114 паровозикам собрал "Нексию" и "Ладу Ларгус". Правоохранители подъехали к перекрестку, чтобы оказать необходимую помощь. К счастью, никто серьезно не пострадал.

Водитель-виновник был пьян, как и двое его пассажиров. Документов на автомобиль и прав при себе у водителя не оказалось. Зато в машине нашлось много открытых бутылок с алкоголем.

Сотрудники Росгвардии вызвали ГИБДД для медицинского освидетельствования, где подтвердилось тяжелое опьянение. 25-летнего мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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