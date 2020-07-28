2020-07-28T07:16:30+03:00
Общество

В мэрии прогнозируют громкую отставку

Высокопоставленная чиновница, проработавшая с 3 мэрами, по данным СМИ, собирается уволиться
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Светлана Шенфильд, директор департамента жилищной политикиСветлана Шенфильд, директор департамента жилищной политики
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В СМИ появилась информация о громкой отставке в администрации города. Речь о директоре департамента жилищной политики Светлане Шенфельд. Выскокопоставленная чиновница долгое время работала в мэрии и должность ее не менялась при трех мэрах Омска: Викторе Шрейдере, Вячеславе Двораковском и Оксане Фадиной.

Чиновница может скоро покинуть свой пост, об этом сообщает "СуперОмск". Говорят, что должность может освободиться уже в конце июля - начале августа. Причины ее отставки не называют.

Ранее Светлана Шенфельд 8 лет работала в органах прокуратуры Тюменской и Омской областей, а затем долгое время в департаменте правового обеспечения. Позже чиновница стала начальником управления по учету и распределению жилищного фонда администрации Омска. В октябре 2006 года Светлана Шенфельд стала директором департамента жилищной политики и проработала на посту почти 15 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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