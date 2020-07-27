В Омске верующих попросили не приходить в церкви на День Крещения Руси
Ради безопасности прихожан попросили остаться дома
Службу все же проведут в Успенском соборе. Будут ли туда пускать тех, кто решится прийти, не сообщают.Фото: ВКонтакте
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Завтра, 28 июля, Русская православная церковь отмечает праздник 1032 года со дня Крещения Руси, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира. В этот праздник в соборах по всей России обычно проводятся праздничные службы. Торжественная литургия в Омске пройдет в Успенском кафедральном соборе.
Представители Омской Епархии попросили верующих не приходить на службу из-за режима повышенной готовности на территории Омской области и опасность заражения коронавирусом. Прихожанам посоветовали ради их безопасности провести праздник дома с семьей.
ИСТОЧНИК KP.RU