Стало известно, какие дороги отремонтируют в Омске на дополнительный миллиард
Омск уже получил дополнительную выплату в 1 млрд рублей. Ее перечислили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как отметили в пресс-службе правительства дополнительные средства предоставлены Омску из-за опережения темпов ремонтных работ, запланированных на текущий год. Правительство выделило дополнительные суммы только тем, регионам, где успешно справляются с задачами нацпроекта и готовы к дополнительному объему работ.
Деньги потратят на ремонт 6 дорог в Омской области: Кормиловка – Калачинск в границах Кормиловского района, Марьяновка – Шербакуль, участки на трассе Омск – Русская Поляна в Таврическом районе, Омск – Тара в Саргатском районе и участки на трассах в Нововаршавском и Павлоградском районах.
В общей сложности предстоит отремонтировать 38,4 км. дорог до наступления осени.
ИСТОЧНИК KP.RU