2020-07-27T14:35:15+03:00
Общество

Стало известно, какие дороги отремонтируют в Омске на дополнительный миллиард

Ремонт обещают закончить до осени
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Влад КОМЯКОВ
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Омск уже получил дополнительную выплату в 1 млрд рублей. Ее перечислили в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Как отметили в пресс-службе правительства дополнительные средства предоставлены Омску из-за опережения темпов ремонтных работ, запланированных на текущий год. Правительство выделило дополнительные суммы только тем, регионам, где успешно справляются с задачами нацпроекта и готовы к дополнительному объему работ.

Деньги потратят на ремонт 6 дорог в Омской области: Кормиловка – Калачинск в границах Кормиловского района, Марьяновка – Шербакуль, участки на трассе Омск – Русская Поляна в Таврическом районе, Омск – Тара в Саргатском районе и участки на трассах в Нововаршавском и Павлоградском районах.

В общей сложности предстоит отремонтировать 38,4 км. дорог до наступления осени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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