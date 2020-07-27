Омич отмечал мягкий приговор суда и убил собутыльника

27 Июль 2020 2020-07-27T13:59:23+03:00

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В квартире дома по ул. Нахимова обнаружили тело 33-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следователи установили, что к преступлению причастен 31-летний хозяин жилища.

Накануне рокового дня в квартире было шумно и весело. Мужчину осудили условна на 4 года за причинение тяжкого вреда здоровью. Мягкий приговор суда он собрался отмечать у себя дома с приятелем. Как водится, устроили шумное застолье с алкоголем. Но вечер перестал быть томным, когда между мужчинами разгорелась ссора. Хозяин квартиры несколько раз ударил ножом своего приятеля.

По данным пресс-службы следственного комитета, причины ссоры подозреваемый вспомнить не может из-за сильного опьянения, но вину не отрицает. Сейчас в его отношении возбуждено новое уголовное дело по статье "Убийство". Отделаться условным сроком омичу теперь точно не удастся.

ИСТОЧНИК KP.RU