Появилось видео с очередью из 26 коронавирусных скорых в Омске
В соцсетях появилось сообщение от анонимного пользователя. Мужчина рассказал свою историю вызова скорой помощи с симптомами коронавируса. В своем сообщении пользователь упомянул, что несколько дней мучился с температурой. И, наконец, решил вызвать скорую. Ждать пришлось несколько часов. Когда врачи приехали, сказали, что необходимо сделать компьютерную томографию, чтобы точно установить диагноз. В больнице мужчина узнал, что в очереди они стояли 26.
В своем сообщении аноним недоумевает, как так вышло, ведь по заявлениям омского минздрава ситуация с приемом коронавирусных больных под контролем.
- Я понял, что я здесь надолго с целой кучей других машин скорой помощи! Получается, у нас один аппарат на весь Омск?! - возмущается автор публикации.
Очередь из скорых в Омске.
ИСТОЧНИК KP.RU