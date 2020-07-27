Появилось видео с очередью из 26 коронавирусных скорых в Омске

27 Июль 2020 2020-07-27T11:57:46+03:00

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В соцсетях появилось сообщение от анонимного пользователя. Мужчина рассказал свою историю вызова скорой помощи с симптомами коронавируса. В своем сообщении пользователь упомянул, что несколько дней мучился с температурой. И, наконец, решил вызвать скорую. Ждать пришлось несколько часов. Когда врачи приехали, сказали, что необходимо сделать компьютерную томографию, чтобы точно установить диагноз. В больнице мужчина узнал, что в очереди они стояли 26.

В своем сообщении аноним недоумевает, как так вышло, ведь по заявлениям омского минздрава ситуация с приемом коронавирусных больных под контролем.

- Я понял, что я здесь надолго с целой кучей других машин скорой помощи! Получается, у нас один аппарат на весь Омск?! - возмущается автор публикации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792813" frameborder="0"></iframe> Очередь из скорых в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU