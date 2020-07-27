Под Омском мужчину сбил грузовой поезд

27 Июль 2020 2020-07-27T11:19:00+03:00

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Под товарный поезд на днях попал житель Калачинска. По данным Омского следственного отдела на транспорте, все случилось поздним вечером. Около 23:05 58-летний мужчина возвращался домой и переходил железнодорожные пути в районе дома №49а на ул. Железнодорожная. Перебежать их перед поездом местному жителю не удалось, он скончался на месте.

Следователи уже начали проверку по факту происшествия. Точные причины и обстоятельства будут установлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU