2020-07-27T11:19:00+03:00
Происшествия

Под Омском мужчину сбил грузовой поезд

Мужчина возвращался домой через жд пути
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Мужчина не дошел до дома буквально 500 метровМужчина не дошел до дома буквально 500 метровФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Под товарный поезд на днях попал житель Калачинска. По данным Омского следственного отдела на транспорте, все случилось поздним вечером. Около 23:05 58-летний мужчина возвращался домой и переходил железнодорожные пути в районе дома №49а на ул. Железнодорожная. Перебежать их перед поездом местному жителю не удалось, он скончался на месте.

Следователи уже начали проверку по факту происшествия. Точные причины и обстоятельства будут установлены позже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске верующих попросили не приходить в церкви на День Крещения Руси
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Омске на дополнительный миллиард
Омич отмечал мягкий приговор суда и убил собутыльника
Стало известно, в каких омских районах заражаются коронавирусом чаще всего
Омского дачника подозревают в незаконном хранении наркотиков
На границе задержали 100 кг меда
28 июля пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Свой дом на курорте
Баллы ЕГЭ помогут сэкономить
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Спасатели приходят на помощь
ЕГЭ закончился, время поступать в ВУЗ
В омском минздраве прокомментировали смерть врача от коронавируса
Появилось видео с очередью из 26 коронавирусных скорых в Омске
Под Омском мужчину сбил грузовой поезд
Омская область снова в ТОП-15: За сутки коронавирусом заразилось 114 человек
Названа причина, по которой не работает новый фонтан в Омске
В центре Омска семеро спасали тонувшего мужчину