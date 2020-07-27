2020-07-27T10:28:18+03:00
Общество

Названа причина, по которой не работает новый фонтан в Омске

Проблему пообещали решить в ближайшие дни
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Ремонт фонтана обещают закончить в ближайшее времяРемонт фонтана обещают закончить в ближайшее времяФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Омичи неоднократно жаловались в соцсетях на то, что новый фонтан на набережной Оми постоянно не работает. Люди каждый день приезжали, чтобы посмотреть на него, но никак не могли застать его действующим. В мэрии Омска подтвердили: перебои в работе фонтана есть и объяснили причину.

- На данный момент один из насосов сухого фонтана по улице Бударина находится на техобслуживании. В связи с этим фонтан работает не в полном объёме. Сегодня все ремонтные работы планируется завершить. Фонтан заработает в полном объёме в ближайшие дни, - пообещали в департаменте городского хозяйства.

Омичам напомнили и график работы фонтана: с 12:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные. В таком режиме фонтан будет работать до окончания летнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске верующих попросили не приходить в церкви на День Крещения Руси
Стало известно, какие дороги отремонтируют в Омске на дополнительный миллиард
Омич отмечал мягкий приговор суда и убил собутыльника
Стало известно, в каких омских районах заражаются коронавирусом чаще всего
Омского дачника подозревают в незаконном хранении наркотиков
На границе задержали 100 кг меда
28 июля пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Почему суд не самый простой способ разрешить спор
Свой дом на курорте
Баллы ЕГЭ помогут сэкономить
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Спасатели приходят на помощь
ЕГЭ закончился, время поступать в ВУЗ
В омском минздраве прокомментировали смерть врача от коронавируса
Появилось видео с очередью из 26 коронавирусных скорых в Омске
Под Омском мужчину сбил грузовой поезд
Омская область снова в ТОП-15: За сутки коронавирусом заразилось 114 человек
Названа причина, по которой не работает новый фонтан в Омске
В центре Омска семеро спасали тонувшего мужчину