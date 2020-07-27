Названа причина, по которой не работает новый фонтан в Омске

27 Июль 2020 2020-07-27T10:28:18+03:00

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Омичи неоднократно жаловались в соцсетях на то, что новый фонтан на набережной Оми постоянно не работает. Люди каждый день приезжали, чтобы посмотреть на него, но никак не могли застать его действующим. В мэрии Омска подтвердили: перебои в работе фонтана есть и объяснили причину.

- На данный момент один из насосов сухого фонтана по улице Бударина находится на техобслуживании. В связи с этим фонтан работает не в полном объёме. Сегодня все ремонтные работы планируется завершить. Фонтан заработает в полном объёме в ближайшие дни, - пообещали в департаменте городского хозяйства.

Омичам напомнили и график работы фонтана: с 12:00 до 23:00 в будни и с 11:00 до 23:00 в выходные. В таком режиме фонтан будет работать до окончания летнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU