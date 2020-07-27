В центре Омска семеро спасали тонувшего мужчину

27 Июль 2020 2020-07-27T09:52:35+03:00

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Сегодня утром в 9:30 прохожие заметили в воде мужчину. Он плыл по Иртышу около Метромоста в районе дома №20 по набережной Тухачевского то погружаясь под воду, то снова показываясь на поверхности. Очевидцы сразу же вызвали МЧС.

Как сообщают в пресс-службе МЧС, по тревоге подняли пожарный катер с экипажем из 7 человек. Мужчину достали из воды, доставили на береги и передали медикам. О его состоянии сейчас ничего не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU