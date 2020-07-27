Омскому чиновнику грозит уголовное дело за незаконченный ремонт дороги

27 Июль 2020 2020-07-27T09:50:30+03:00

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В прошлом году Никольское поселение в Марьяновском районе получило субсидию на ремонт дорог. Местная администрация определила, что в ремонте нуждается участок магистрали в селе Никольское на ул. Лекадева от дома №37 до дома №73.

По данным омской прокуратуры, отремонтировали дорогу только до дома №61. Оставшийся участок подрядчик доделывать не стал. При этом по документам была сделана вся магистраль. Глава поселения был в курсе положения дел, но акт приемки подписал и выплатил фирме-подрядчику полную сумму по договору.

По итогам проверки, в следственный комитет Омской области направлено прошение о возбуждении уголовного дела по статье халатность.

ИСТОЧНИК KP.RU