В Омской области утонул рыбак

27 Июль 2020 2020-07-27T09:00:11+03:00

Число утонувших в этом году уже достигло 60 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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На выходных в Омской области в Большереченском районе утонул местный житель. Мужчина 59 лет отправился на рыбалку за 6 километров от дома и утонул. По данным пресс-службы УМВД, это случилось в обеденное время. Тело пока не нашли, спасатели проводят поиски. Полиция по факту гибели мужчины проводит проверку.

Из-за жаркой погоды омичи и жители Омской области массово стремятся к воде. По статистике за 2020 год утонуло уже около 60 человек, среди них 11 детей. Этот показатель значительно выше прошлогоднего. А за неделю с 13 по 19 июля, когда в регионе стояла аномальная жара, утонули 20 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU