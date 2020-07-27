В Омской области утонул рыбак
На выходных в Омской области в Большереченском районе утонул местный житель. Мужчина 59 лет отправился на рыбалку за 6 километров от дома и утонул. По данным пресс-службы УМВД, это случилось в обеденное время. Тело пока не нашли, спасатели проводят поиски. Полиция по факту гибели мужчины проводит проверку.
Из-за жаркой погоды омичи и жители Омской области массово стремятся к воде. По статистике за 2020 год утонуло уже около 60 человек, среди них 11 детей. Этот показатель значительно выше прошлогоднего. А за неделю с 13 по 19 июля, когда в регионе стояла аномальная жара, утонули 20 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU