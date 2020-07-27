Еще один игрок «Авангарда» заболел коронавирусом

27 Июль 2020 2020-07-27T08:49:47+03:00

Он будет самоизолироваться в отеле, домой его не отпустили

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Накануне стало известно, что еще один игрок «Авангарда» заразился коронавирусом. Об этом сообщил спортивный журналист Александр Шевченко в своем блоге на YouTube. Он утверждает, что знает имя игрока, но называть его не станет.

- Если клуб захочет его назвать, то назовет. Это медицинская тайна, - отмечает Шевченко.

По данным журналиста, игрок хотел уехать на время самоизоляции в Омск, но его не отпустили, посадили в отеле. Шевченко также поделился впечатлениями от разговора с хоккеистом, который уже 4 дня на самоизоляции.

- Утром он просыпается, играет в PlayStation, ложится спать, обедает, смотрит ютуб, играет в PlayStation, спит, играет в PlayStation, ужин, спит. Заниматься спортом нельзя. У него есть какие-то симптомы: температура, вкус потерян. Но ничего тяжелого. В какой же форме будут хоккеисты после того, как просидят дома 14 дней? Да в ужасной, - подытожил Шевченко.

Ранее было известно, что 20 человек в «Авангарде» заразились COVID-19, среди них есть как игроки, так и обслуживающий персонал команды. В хоккейном клубе пока не дают официальной информации о новых заразившихся.

ИСТОЧНИК KP.RU