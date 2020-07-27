Стало известно, какая погода будет в Омске на этой неделе

27 Июль 2020 2020-07-27T06:59:56+03:00

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Очень разное выдалось лето в Омске. Вслед за аномально жарким маем, наступил холодный июнь. А на смену ему пришел изнуряющий своим зноем июль. Но на этой неделе погода будет комфортной. Синоптики обещают теплую погоду. Ближайшие 5 дней температура воздуха днем ожидается от +21 до +24.

Но в город придут дожди разной интенсивности. Если верить синоптикам, лить будет каждый день, иногда даже с грозами. Всю неделю сохранится ветреная погода.

К выходным дожди окончательно уйдут из Омска. На смену им придет 30-градусная жара. Первые дни августа ожидаются очень жаркими и солнечными.

ИСТОЧНИК KP.RU