На Левом берегу Омска троллейбус сбил женщину

26 Июль 2020 2020-07-26T08:22:15+03:00

Пострадавшая скончалась от полученных травм через несколько часов

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ЧП случилось в субботу, 25 июля на Левом берегу. На улице 70 лет Октября в районе остановки «Улица Дмитриева» на дорогу выбежала женщина. Она пыталась перейти дорогу на красный, но угодила прямо под колеса троллейбуса. 32-летний водитель просто не успел затормозить перед ней.

По информации областной Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь пассажиров. Никто из них не пострадал.

54-летнюю сбитую женщину с травмами увезли в больницу, где она скончалась через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU