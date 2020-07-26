2020-07-26T08:22:15+03:00
Происшествия

На Левом берегу Омска троллейбус сбил женщину

Пострадавшая скончалась от полученных травм через несколько часов
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: Госавтоинспекция Омской областиФото: Госавтоинспекция Омской областиФото: vk.com
Изменить размер текста:

ЧП случилось в субботу, 25 июля на Левом берегу. На улице 70 лет Октября в районе остановки «Улица Дмитриева» на дорогу выбежала женщина. Она пыталась перейти дорогу на красный, но угодила прямо под колеса троллейбуса. 32-летний водитель просто не успел затормозить перед ней.

По информации областной Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь пассажиров. Никто из них не пострадал.

54-летнюю сбитую женщину с травмами увезли в больницу, где она скончалась через несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24