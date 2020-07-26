На Левом берегу Омска троллейбус сбил женщину
Пострадавшая скончалась от полученных травм через несколько часов
Фото: Госавтоинспекция Омской областиФото: vk.com
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ЧП случилось в субботу, 25 июля на Левом берегу. На улице 70 лет Октября в районе остановки «Улица Дмитриева» на дорогу выбежала женщина. Она пыталась перейти дорогу на красный, но угодила прямо под колеса троллейбуса. 32-летний водитель просто не успел затормозить перед ней.
По информации областной Госавтоинспекции, в момент ДТП в салоне транспортного средства находились восемь пассажиров. Никто из них не пострадал.
54-летнюю сбитую женщину с травмами увезли в больницу, где она скончалась через несколько часов.
ИСТОЧНИК KP.RU