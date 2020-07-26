В соцсетях появилось фото Омска, сделанное из космоса

26 Июль 2020 2020-07-26T08:09:29+03:00

На нем можно разобрать даже мосты через Иртыш, ТЭЦ-5 и нефтезавод

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В соцсетях появилось фото Омска, сделанное со спутника из космоса. Автор публикации утверждает, что нашел его на сайте NASA.

Комментаторы пришли к выводу, что на снимке запечатлен зимний, а потому не слишком красочный город.

Наиболее наблюдательные рассмотрели там мосты через реку, ТЭЦ-5 и нефтезавод. Последние можно легко обнаружить по клубам пара и дыма, возвышающимся над их трубами.

Также на Иртыше можно без особого труда найти острова на набережной между Ленинградском и железнодорожным мостами. Некоторые омичи, огорчились из-за того, что не смогли увидеть на фото Омь.

ИСТОЧНИК KP.RU