В соцсетях появилось фото Омска, сделанное из космоса
В соцсетях появилось фото Омска, сделанное со спутника из космоса. Автор публикации утверждает, что нашел его на сайте NASA.
Комментаторы пришли к выводу, что на снимке запечатлен зимний, а потому не слишком красочный город.
Наиболее наблюдательные рассмотрели там мосты через реку, ТЭЦ-5 и нефтезавод. Последние можно легко обнаружить по клубам пара и дыма, возвышающимся над их трубами.
Также на Иртыше можно без особого труда найти острова на набережной между Ленинградском и железнодорожным мостами. Некоторые омичи, огорчились из-за того, что не смогли увидеть на фото Омь.
ИСТОЧНИК KP.RU