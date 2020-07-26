Омские грибники запустили флешмоб по очистке тайги от мусора

26 Июль 2020 2020-07-26T07:24:36+03:00

Изменить размер текста: A A

После спада жары и небольших дождей на севере Омской области начали появляться грибы. Впрочем, даже в самых отдаленных уголках грибники находят не только прекрасные поберезовики и подосиновики, но и горы мусора. Люди оставляют в тайге пластиковые пакеты и бутылки – все, что практически не разлагается и наносит колоссальный вред лесу и его обитателям.

Устав наблюдать эту картину почти повсеместно, жители региона запустили флешмоб.

– Собрали мы вчера очередную помойку в красивом месте в тайге. И у меня возникла идея, надеюсь на поддержку, – говорится в посте, размещенном в паблике «Грибы и грибники Омской области». – Предлагаю запустить флешмоб по очистке леса. Делайте фото до и после и выкладывайте в группу и в фотоальбом.

Давайте не просто получать удовольствие от прогулок по лесу, но и приносить пользу! Возможно, наш пример станет заразительными для других, и мир станет немного чище.

Большинство подписчиков паблика восприняли идею позитивно.

– С каждой рыбалки вывозим мешок чужого мусора, называем – экологический сбор, – пишет одна из комментаторов Ольга Реутова.

ИСТОЧНИК KP.RU