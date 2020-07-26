СМИ: Под Омском прогремел взрыв

26 Июль 2020 2020-07-26T07:02:35+03:00

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ЧП случилось в садоводческом товариществе на станции Петрушенко Любинского района. Очевидцы рассказывают, что даже слышали какой-то взрыв, потом местность охватило огнем.

– Совсем рядом с нашим участком мы с соседями услышали громкие взрывы, прямо-таки череду взрывов непонятного происхождения, а затем повалил густой черный дым, – цитирует одну из дачниц «СуперОмск».

– Потом появилось пламя, оно все разрасталось и разрасталось. Мы перепугались и вызвали пожарных, они приехали минут через 15-20. Видимо, они никак не могли подъехать к месту происшествия, потому что было слышно, что воющая машина постоянно передвигается с места на место, пытаясь подобраться поближе. А затем приехали и другие машины. Мы все боялись, что огонь дойдет и до нас, но нет, не успел, но площадь пожара была большой!

В МЧС информацию о пожаре подтвердили, уточнив, что сообщение о возгорании в садоводстве «Металлист» поступило в 20.45. Выяснилось: там горел мусор на площади 200 квадратных метров, на месте работали две пожарных машины и девять человек. Возгорание ликвидировано в 23.00.

ИСТОЧНИК KP.RU