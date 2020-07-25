2020-07-25T09:47:39+03:00
Общество

Стало известно, какие территории выбраны для голосования в 2022 году

Анна МИКУЛА
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В Омске завершилось голосование за объекты благоустройства на 2022 год. Омичи могли сделать свой выбор онлайн через сервис «Активный горожанин», так и придя лично в окружную администрацию. В общей сложности в голосовании приняли участие 11 635 человек.

В топ-3 территорий, набраваших больше всего голосов вошли микрорайон «Прибрежный», «Городской сад» (в границах улицы Броз Тито – проспекта Карла Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина) и сквер имени Героя Советского Союза Ивана Панфилова. Также в лидерах территория в границах улицы Моторная — проспекта Сибирский – улицы Гашека и площадь Лицкевича.

Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, эти территории будут комплексно благоустроены в 2022 году в рамках федерального национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

ИСТОЧНИК KP.RU

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