В Омске задержали банду торговцев героином

25 Июль 2020 2020-07-25T09:00:25+03:00

Им грозит до 20 лет колонии [видео]

Изменить размер текста: A A

В Омске с поличным поймали торговцев героином – мужчин 49-ти и 26-ти лет. Они продавали зелье через созданный ими в 2018 году сайт. Один был оператором, второй – закладчиком. Впторого задержали прямо во время «работы».

– Зачем вам саперная лопатка? – поинтересовались у него силовики.

– Всегда ношу с собой. Для самообороны, – пояснил задержанный.

Впрочем, вскоре выяснилось и еще одно предназначение этого, без сомнения, нужного предмета. Им торговец закапывал закладки с наркотиками – одну из них нашли поблизости.

– В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – С учетом степени тяжести совершенных преступлений судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигурантам грозит до 20 лет колонии.

У задержанных за незаконный оборот наркотиков изъято полтора килограмма героина.

ИСТОЧНИК KP.RU