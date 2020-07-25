32-летний омич украл из магазинов 160 плиток шоколада

25 Июль 2020 2020-07-25T08:13:54+03:00

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В Омске задержали вора, орудовавшего на Левом берегу. Из трех магазинов на улице Конева он вынес в обще сложности 160 шоколадок и 30 дезодорантов. Похищенное мужчина продавал за бесценок на Ленинском рынке. Судя по всему, дела у «предпринимателя» шли неплохо – при обыске у него не нашли уже ничего из украденного, он все реализовал.

Вычислить его удалось по камерам наблюдения в зале магазина – омич крал товары прямо под е прицелом.

По базе информационного учета полицейские быстро установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства в СНТ «Иртышские зори», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Противоправные действия жителя Омского района квалифицированы по статье 158 УК РФ «Кража». Ранее мужчина уже был неоднократно судим, в том числе за грабеж.

Омич похитил в супермаркетах 160 плиток шоколада и 33 дезодоранта.

ИСТОЧНИК KP.RU