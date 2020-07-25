В Омске пропали два подростка

25 Июль 2020 2020-07-25T07:50:24+03:00

Александр Кулаков и Владислав Штабель сбежали из детдома

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В Омске разыскивают двоих подростков Александра Кулакова и Владислава Штабеля. Они самовольно ушли из детского воспитательного учреждения и где находятся сейчас, неизвестно.

Приметы Александра: возраст 15 лет; рост 160 см; худощавого телосложения, волосы темные короткие, был одет серую футболку, спортивные брюки.

Приметы Владислава: возраст 17 лет; рост 182 см; худощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза карие, был одет в синюю толстовку, голубую бейсболку, черные брюки.

Если вы располагаете информацией, которая поможет разыскать подростков, позвоните в полицию по тел.: 79-34-02, 79-28-80 или 02

ИСТОЧНИК KP.RU