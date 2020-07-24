В Омской области из-за коронавируса уменьшилось число разводов

24 Июль 2020 2020-07-24T13:52:31+03:00

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Любопытную статистику озвучили в ЗАГС. Там отметили, что в период коронавируса в Омской области значительно снизилось количество разводов. Не даром говорят, что трудности объединяют. Брак стали распадаться в полтора раза реже. В этом полугодии в ЗАГС подали на развод 2750 заявлений за полгода, а в прошлом году таких заявлений было 4197. С апреля по июнь расторгнуть брак смогли всего 796 пар

Однако из-за режима самоизоляции и жениться омичи стали реже. За 6 месяцев свадьбу сыграли всего 1 200 пар. При этом в ЗАГС отмечают вполне понятную тенденцию: пышные регистрации ушли пока в прошлое. В ЗАГС, как правило, приезжают молодожены и родители. Большого количества гостей во время регистрации нет.

Омские мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 22-32 лет, женщины - в 20 - 28.

ИСТОЧНИК KP.RU