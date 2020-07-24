2020-07-24T13:52:31+03:00
Общество

В Омской области из-за коронавируса уменьшилось число разводов

Станислав МУХИН
Поделиться:
Коронавирус повлиял и не крепость пар.Коронавирус повлиял и не крепость пар.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Любопытную статистику озвучили в ЗАГС. Там отметили, что в период коронавируса в Омской области значительно снизилось количество разводов. Не даром говорят, что трудности объединяют. Брак стали распадаться в полтора раза реже. В этом полугодии в ЗАГС подали на развод 2750 заявлений за полгода, а в прошлом году таких заявлений было 4197. С апреля по июнь расторгнуть брак смогли всего 796 пар

Однако из-за режима самоизоляции и жениться омичи стали реже. За 6 месяцев свадьбу сыграли всего 1 200 пар. При этом в ЗАГС отмечают вполне понятную тенденцию: пышные регистрации ушли пока в прошлое. В ЗАГС, как правило, приезжают молодожены и родители. Большого количества гостей во время регистрации нет.

Омские мужчины чаще всего вступают в брак в возрасте 22-32 лет, женщины - в 20 - 28.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ЕГЭ закончился, время поступать в ВУЗ
Куда пойти учиться в Омске? Новости для абитуриентов!
Пять основных «НЕ» в работе медиатора.
Свой дом на курорте
Что надо помнить, выбирая фурнитуру для межкомнатных дверей
Спасатели приходят на помощь
В Омской области из-за коронавируса уменьшилось число разводов
Омичка с 3-летним ребенком в салоне поехала в машине под движущийся поезд
Омские ТЭЦ снизили воздействие на окружающую среду
Восстановлено водоснабжение в трех районах Омской области
«Омск РТС» завершит ремонт тепловых сетей к 15 сентября
В Омской области выявили еще 115 больных коронавирусом
Неудачная попытка взятки инспектору ДПС обернулась для омича штрафом в 200 тысяч
«Матч ТВ» покажет документальный об Олимпиаде-80
Героиня нового выпуска шоу «Перезагрузка» пришла на ТНТ ради работы в «Сапсане»
Омичка напилась, села за руль и чуть не покалечила собственных детей в ДТП
Тушение страшного пожара в Тарском районе попало на видео
Глава минздрава после резкого прироста заразившихся COVID-19 считает: Омская область все еще на плато
Голова лежала в 100 метрах: появились страшные подробности обнаружения тел матери и дочери Меркушиных
«Знаю, многие меня критикуют»: Глава минздрава Солдатова дала совет омичам по поводу коронавируса
Почта России будет оформлять полисы ОСАГО
Авторов фейка о двойном гражданстве сенатора от Омской области Мизулиной накажет следком