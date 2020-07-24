Омичка с 3-летним ребенком в салоне поехала в машине под движущийся поезд

24 Июль 2020 2020-07-24T14:00:58+03:00

В результате происшествия один человек погиб

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Трагедия случилась на железнодорожных путях в Таврическом районе. 40-летняя женщина на «Фольксвагене Поло», несмотря на то, что ехала с 3-летним ребенком и мамой, попыталась проскочить переезд на красный свет. В результате водитель направила «Фольксваген Поло» прямо под летящий локомотив.

– В результате ДТП пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» женщина 1967 года рождения скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Фольксваген», а также второй пассажир, девочка 2017 года рождения доставлены в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Омской области.

Фото: Госавтоинспекция Омской областиФото: vk.com

– Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось, – уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Повреждена железнодорожная инфраструктура. На месте идут восстановительные работы. Причины происшествия устанавливаются.

Фото: Госавтоинспекция Омской областиФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU