В Омской области выявили еще 115 больных коронавирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T11:25:45+03:00

В минздраве уверены: регион все еще на плато

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Свежие цифры о числе заболевших коронавирусом опубликовал региональный оперштаб. За сутки в Омской области выявили 115 новых случаев. Таким образом, с начала пандемии их уже 5 969. Умерли от COVID-19 за все время 58 человек. По географии распространения коронавируса ситуация выглядит следующим образом:

- Омск – 81 новый случай заболевания, Москаленский район – 7, Азовский район – 5, Называевский, Омский, Усть-Ишимский, Тевризский районы – по 3, Нововаршавский, Калачинский районы – по 2, по одному новому пациенту в Одесском, Марьяновском, Таврическом, Тарском, Кормиловском и Горьковском районах, - уточнили в омском минздраве.

Министр здравоохранения Ирина Солдатова на днях заявила, что почти 60% омичей переносят болезнь без симптомов. Она уверена, несмотря на резко возросшие цифры, что регион все еще находится на плато.

ИСТОЧНИК KP.RU