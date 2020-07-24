Неудачная попытка взятки инспектору ДПС обернулась для омича штрафом в 200 тысяч
Житель Азовского района сел пьяным за рулем еще в феврале. С этого дня для него началась череда проблем. Подозрительный автомобиль заметил сотрудник ДПС и остановил его. Инспектор сразу понял, что водитель нетрезв.
В итоге омич попытался замять проблему взяткой. За отмену протокола мужчина предложил гаишнику 27 тысяч. Однако инспектор отказался, более того передал информацию в правоохранительные органы. В итоге на пьяного водителя завели уголовное дело.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, в суде мужчина полностью признал свою вину. За покушение на дачу взятки суд приговорил его к крупному штрафу в 200 тысяч. Решение уже вступило в законную силу. А инспектора ДПС за принципиальность, скорее всего, поощрит руководство.
ИСТОЧНИК KP.RU