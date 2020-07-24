Омичка напилась, села за руль и чуть не покалечила собственных детей в ДТП

24 Июль 2020 2020-07-24T09:12:50+03:00

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Серьезное ДТП случилось на дороге от поселка Степной в сторону микрорайона Загородный. 29-летняя водитель на «Тойоте» выехала на встречную полосу, там ее авто лоб в лоб влетело в «Ниссан».

В результате происшествия всем находившимся во втором авто – 32-летнему водителю и двум его пассажиркам, женщинам 40 и 32 лет – потребовалась помощь медиков.

Приехавшие на место полицейские пришли к выводу, что виновница аварии находится в алкогольном опьянении – от нее шел характерный запах и она едва соображала, что происходит. От медосвидетельствования женщина отказалась, а это означает автоматическое признание вины.

– А чем вы запах изо рта учуяли? – пыталась шутить задержанная.

– Носом, – ответил инспектор.

– Ничего не понимаю! – изобразила удивление водитель.

Выяснилось, что женщина рискнула сесть пьяной за руль даже несмотря на то, что везла свою 10-летнюю дочь и 11-летнего мальчика.

– В отношении нарушительницы составлены административные протоколы: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) и по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Для дальнейшего разбирательства женщина доставлена в отдел полиции, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792343" frameborder="0"></iframe> Пьяная женщина за рулем. Омск.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU