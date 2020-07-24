Тушение страшного пожара в Тарском районе попало на видео
Накануне, 23 июля, в 12.44 жители поселка Междуречье Тарского района позвонили в дежурную часть и сообщили о сильном пожаре – сильным ветром огонь разнесло сразу на три дома.
– Первыми к месту вызова прибыли работники бюджетного учреждения управления противопожарной службы Омской области «Атак» и обнаружили, что горит кровля двухквартирного частного дом на всей площади, надворные постройки и еще два частных дома с пристроенными к ним надворными постройками, – сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – Создалась угроза перехода огня на соседние строения. Через 40 минут прибыли работники БУ управления противопожарной службы Омской области «Екатерининское». И спустя еще 16 минут к тушению приступили сотрудники МЧС в количестве 4 человек, прибывшие из ближайшего к пожару подразделения, которое находится на расстоянии 67 км.
Комментарий по пожару в Тарском районе.Официальный представитель ГУ МЧС России по Омской области Юлия ДОЙНИКОВА
В результате ЧП все три дома полностью выгорели. Однако удалось не допустить перехода огня на еще пять соседних домов. В результате пожара, общая площадь которого составила 340 квадратных метров, повреждены также надворные постройки, баня, сараи и автомобиль.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Также сообщается, что пожар был локализован в 14.03, ликвидирован 24 июля в 00.40. Пострадавших нет в результате ЧП нет, материальный ущерб еще предстоит уточнить. Предварительная причина пожара нарушение правил монтажа электрооборудования.
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Тушение пожара в Тарском районе.Видео: ГУ МЧС России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU