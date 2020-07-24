Тушение страшного пожара в Тарском районе попало на видео

24 Июль 2020 2020-07-24T09:00:53+03:00

Сильным ветром огонь разнесло сразу на три дома – они выгорели дотла [фото, видео]

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Накануне, 23 июля, в 12.44 жители поселка Междуречье Тарского района позвонили в дежурную часть и сообщили о сильном пожаре – сильным ветром огонь разнесло сразу на три дома.

– Первыми к месту вызова прибыли работники бюджетного учреждения управления противопожарной службы Омской области «Атак» и обнаружили, что горит кровля двухквартирного частного дом на всей площади, надворные постройки и еще два частных дома с пристроенными к ним надворными постройками, – сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. – Создалась угроза перехода огня на соседние строения. Через 40 минут прибыли работники БУ управления противопожарной службы Омской области «Екатерининское». И спустя еще 16 минут к тушению приступили сотрудники МЧС в количестве 4 человек, прибывшие из ближайшего к пожару подразделения, которое находится на расстоянии 67 км.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792336" frameborder="0"></iframe> Комментарий по пожару в Тарском районе.Официальный представитель ГУ МЧС России по Омской области Юлия ДОЙНИКОВА

В результате ЧП все три дома полностью выгорели. Однако удалось не допустить перехода огня на еще пять соседних домов. В результате пожара, общая площадь которого составила 340 квадратных метров, повреждены также надворные постройки, баня, сараи и автомобиль.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Также сообщается, что пожар был локализован в 14.03, ликвидирован 24 июля в 00.40. Пострадавших нет в результате ЧП нет, материальный ущерб еще предстоит уточнить. Предварительная причина пожара нарушение правил монтажа электрооборудования.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792332" frameborder="0"></iframe> Тушение пожара в Тарском районе.Видео: ГУ МЧС России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU