Глава минздрава после резкого прироста заразившихся COVID-19 считает: Омская область все еще на плато
Министр омского здравоохранения оценила положение дел с коронавирусом в регионе. Уже вторую неделю ежедневный прирост числа заразивших сильно переваливает за сотню. Тем не менее, Ирина Солдатова считает, что Омская область все еще находится на плато.
- По количеству заболевших мы, наверное, на плато. А вот по количеству распространения бессимптомных форм, наверное, даже положительная динамика, - сказала министр Ирина Солдатова.
По словам министра, около 60% омичей переносят коронавирус без симптомов. В больницах, переведенных под ковид, почти половина мест пустует. Поэтому в высоких цифрах минздрав большой трагедии не видит. Отметим, что с начала пандемии в регионе выявили уже около 6000 случаев коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU