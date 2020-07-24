«Знаю, многие меня критикуют»: Глава минздрава Солдатова дала совет омичам по поводу коронавируса

24 Июль 2020 2020-07-23T19:54:05+03:00

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Ирина Солдатова на большой пресс-конференции снова коснулась ситуации с коронавирусом в Омской области. Того, что она далека от идеальной, глава минздрава отрицать не стала. Увеличение числа зараженных до 100 человек в сутки министр назвала "хорошей динамикой". Она по-прежнему считает, что Омская область находится на плато по COVID-19.

Высказалась Ирина Солдатова и по поводу критики в свой адрес. А также дала совет омичам: она считает, что всем так или иначе придется "познакомиться с вирусом".

- Я знаю, что многие меня критикуют. Но ситуация показывает: весь мир не избежит коллективного иммунитета. Все болеют гриппом, и с этой инфекцией мы должны познакомиться, - говорит министр Солдатова. - Но если профилактироваться, соблюдать ограничения, мы не заболеем в тяжелой форме. Не надо специально сталкиваться с инфекцией. Каждый случай протекания болезни индивидуален: иногда в течение 2-3 дней у абсолютно здорового человека открывается тяжелая пневмония. Надо прислушиваться к врачам и не заниматься самолечением.

ИСТОЧНИК KP.RU