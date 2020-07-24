Авторов фейка о двойном гражданстве сенатора от Омской области Мизулиной накажет следком

24 Июль 2020 2020-07-23T19:44:03+03:00

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Стало известно о том, что следственный комитет устанавливает авторов информации о наличии у сенатора от Омской области Елены Мизулиной двойного гражданства. Ей приписывали гражданство Бельгии. Эти данные не подтвердились и названы фейком. Ранее данные распространялись в одном из федеральных СМИ и Telegram-каналах.

В правоохранительные органы обратилась сама сенатор. И получила ответ от Главного Следственного управления Следственного комитета по города Москве: информация не соответствует действительности.

- Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации, - сообщает пресс-служба сенатора Елены Мизулиной.

ИСТОЧНИК KP.RU