2020-07-23T19:44:03+03:00
Общество

Авторов фейка о двойном гражданстве сенатора от Омской области Мизулиной накажет следком

Информация размещалась в СМИ и Telegram-каналах
Станислав МУХИН
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Сенатор Елена Мизулина.Сенатор Елена Мизулина.Фото: ВКонтакте
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Стало известно о том, что следственный комитет устанавливает авторов информации о наличии у сенатора от Омской области Елены Мизулиной двойного гражданства. Ей приписывали гражданство Бельгии. Эти данные не подтвердились и названы фейком. Ранее данные распространялись в одном из федеральных СМИ и Telegram-каналах.

В правоохранительные органы обратилась сама сенатор. И получила ответ от Главного Следственного управления Следственного комитета по города Москве: информация не соответствует действительности.

- Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации, - сообщает пресс-служба сенатора Елены Мизулиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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