«Места в ковидных больницах есть»: Глава минздрава Солдатова успокоила омичей

23 Июль 2020 2020-07-23T14:45:07+03:00

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Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в регионе. По ее словам, жители могут не переживать. Мест в больницах для пациентов с COVID-19 хватает.

- Что касается количества коек в больницах, то здесь нет никаких проблем. Они у нас есть в достаточном количестве. Регион обеспечен всем необходимым, в том числе и лекарствами, которыми лечится коронавирус. В ближайшее время будут еще поставки медикаментов, - пояснила Ирина Солдатова.

По ее словам, даже сейчас омичам необходимо соблюдать изоляцию. Людям, по мнению министра, нужно разобщаться.

- У нас есть обсерваторы для семей. Они могут обратиться туда, чтобы раздельно перенести заболевание, если кто-то один заразился. Такая возможность у нас есть, - подчеркнула глава минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU