23 Июль 2020 2020-07-23T14:50:26+03:00

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На сегодняшней пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в Омской области глава регионального минздрава рассказала, что опасной инфекцией заражаются не только обычные люди, но и медперсонал, который работает с ковидными пациентами.

– На данный момент в Омской области коронавирусом заразились 408 медиков, – сообщила Ирина Солдатова. – К сожалению, недавно умер врач из ГБ-1 имени Кабанова. (Напомним, также скончалась лаборант МСЧ-4. – Прим. авт.) Но в целом большинство наших коллег переносят заболевание в легкой форме. Однако пренебрегать болезнью нельзя. Даже в нашем профессиональном сообществе бытует мнение, что можно отлежаться, выпить «арбидол», и все пройдет. Но в каждом случае все протекает очень индивидуально. Бывают случаи, когда на фоне абсолютного здоровья развивается острая пневмония.

Также министр здравоохранения поделилась информацией, что за время пандемии смертность в регионе не выросла, а наоборот снизилась на 238 человек по сравнению с доковидным периодом. По мнению Ирины Солдатовой, это говорит об улучшении качества медицинской помощи и работы скорой помощи, которая стала своевременно приезжать на неотложные вызовы – такие, как инфаркты и инсульты.

ИСТОЧНИК KP.RU