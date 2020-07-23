2020-07-23T13:07:46+03:00
Общество

В Омской области этим летом из-за коронавируса не запустят работу детских лагерей

В регионе дважды переносился старт оздоровительной кампании для школьников
Станислав МУХИН
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В этом году лагеря работать не будут.В этом году лагеря работать не будут.Фото: ВКонтакте
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В Омской области дважды переносился старт оздоровительной кампании для школьников. В итоге власти все же решили этим летом не открывать детские загородные лагеря. Из-за коронавируса они работать не будут. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

- У нас в области действует оперативный штаб, который принимает все решения по открытию и проведению мероприятий. Было принято решение, что стационарные загородные лагеря в этом году открываться не будут, – сообщила в пресс-центре МКР-Медиа глава отдела по надзору за условиями обучения, воспитания и питанием населения омского Роспотребнадзора Марина Бойко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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