2020-07-23T11:44:44+03:00
Общество

Такого еще не было: Омская область попала в ТОП-15 регионов по количеству заразившихся

За сутки заразились 128 человек
Станислав МУХИН
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За сутки заразились 128 человек.За сутки заразились 128 человек.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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Уже вторую недели число заболевших коронавирусом омичей за сутки не опускается ниже 100 человек. Не стал исключением и последний день. За 22 июля в регионе зафиксировано рекордное количество случаев: положительные тесты сдали 128 сибиряков. Таким образом, Омская область вошла в ТОП-15 регионов по числу зараженных коронавирусом за сутки. Еще 152 человека выписаны из больниц.

С начала пандемии COVID-19 нашли уже почти у 6 тысяч омичей. Скончались от опасной инфекции 56 человек. Ранее омские власти на заседании оперативного штаба отказались снимать последние ограничения и продлили масочный режим до 1 сентября. А в Роспотребнадзоре признались: ситуация с коронавирусом в регионе развивается не так, как им хотелось бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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