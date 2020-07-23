Медики: около 20% омичей уже имеют иммунитет к коронавирусу

23 Июль 2020 2020-07-23T12:35:27+03:00

Иммунитет в ковиду может быть уже у 20% омичей. Фото: Омская губерния

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Главврач «Евромеда» Слава Шуголь рассказала, как омичам сдать тест на коронавирус и на наличие антител от этой заразы. Как выяснилось, это два разных исследования. Для первого берут мазок из ротовой полости, для второго - кровь из вены.

Поделилась доктор и любопытной статистикой.

– По нашим подсчетам, около 20 % омичей уже имеют иммунитет к COVID-19. Думаю, к августу эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется, – рассказала порталу idsmedia.ru Шуголь.

При этом отметила, что даже переболевший ковидом человек может заразиться повторно:

– Если человек переболел в легкой форме, у него могут не сформироваться антитела, и возможно повторное инфицирование. Но в целом, вирус со временем слабеет и переносится людьми все легче. История показывает, что эпидемия прекращается, когда вирусом переболеет около 60 % населения. Беря анализ на антитела, можно анализировать иммунитет популяции.

ИСТОЧНИК KP.RU