Несмотря на сложности дистанционной подготовки, в Омске увеличилось число стобалльников по ЕГЭ

23 Июль 2020 2020-07-23T11:10:49+03:00

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В этом году выпускникам пришлось впервые в истории готовиться к экзаменам в абсолютно новых условиях. Из-за пандемии коронавируса последнюю четверть школьникам пришлось доучиваться дома и готовиться к ЕГЭ дистанционно. Однако омским учащимся это не помещало показать блестящие результаты. Более того, показатели прошлого года по стобалльникам даже удалось побить.

– В ЕГЭ по русскому языку приняли участие 7 535 человек. Из них 33 участника получили стобалльный результат, что превосходит показатель прошлого года, когда стобалльниками по русскому языку были 26 человек. На 6 % по сравнению с прошлым годом возросло и количество высокобалльных работ, – рассказали в пресс-службе областного минобразования. – В ЕГЭ по профильной математике приняли участие 4 590 человек. На высший балл работу выполнили шесть участников. По сравнению с прошлым годом возросло и количество высокобалльных работ по математике также на 2,4 %.

Ранее стобалльными результатами в ЕГЭ по информатике и литературе отметились семь человек. Таким образом, по итогам пяти экзаменов в Омской области насчитывается 46 стобалльных работ, из них 44 принадлежат выпускникам школ города.

ИСТОЧНИК KP.RU