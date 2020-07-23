За неделю еще 25 омичей оштрафовали за нарушение масочного режима

23 Июль 2020 2020-07-23T10:32:50+03:00

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Власти и Роспотребнадзор продолжают устраивать рейды по контролю за соблюдением масочного режима в Омске. И не зря, нарушителей находят ежедневно. Жалуются и многие жители на то, что многие пассажиры отказываются носить средства индивидуальной защиты даже в общественном транспорте.

За последнюю недель в городе оштрафовали еще 25 человек. Штрафы драконовские: от 1 000 до 30 000. Но обычно все обходится минимальной суммой наказания.

- В среднем за неделю в Омске проверяется до 600-700 торговых объектов и проводится до 200 профилактических бесед. Только лишь за прошедшую неделю к административной ответственности за нарушение масочного режима привлечено 25 граждан, - пояснили в пресс-службе омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU