За неделю еще 25 омичей оштрафовали за нарушение масочного режима
Власти и Роспотребнадзор продолжают устраивать рейды по контролю за соблюдением масочного режима в Омске. И не зря, нарушителей находят ежедневно. Жалуются и многие жители на то, что многие пассажиры отказываются носить средства индивидуальной защиты даже в общественном транспорте.
За последнюю недель в городе оштрафовали еще 25 человек. Штрафы драконовские: от 1 000 до 30 000. Но обычно все обходится минимальной суммой наказания.
- В среднем за неделю в Омске проверяется до 600-700 торговых объектов и проводится до 200 профилактических бесед. Только лишь за прошедшую неделю к административной ответственности за нарушение масочного режима привлечено 25 граждан, - пояснили в пресс-службе омской мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU