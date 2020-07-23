Север Омской области атакуют гигантские змеи

23 Июль 2020 2020-07-23T09:34:00+03:00

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На нашествие огромных гадюк, которые достигают в длину 1,4 метра, жалуются жители самого северного Усть-Ишимского района Омской области. По словам людей, змеи массово ползут из соседнего ряма (высохшее болото, густо заросшее небольшими деревьями и кустарником). Незваные гости периодически появляются в огородах сельчан.

– SOS! В Омской области огромные змеи 140 см! Покусали уже пару собак, – рассказывает в паблике «Омск ВК» анонимный автор. – До кота маминого добрались. Мама собирала малину, и змея по-видимому лежала там, кот зашипел. Заяукал и выбежал в крови. Неделю лежал в лежку. Сейчас кровь сочится, но уже ест и встает. Ветеренаров близко нет, в город боялись не довезем, растрясем котейку. Огромные гадюки ползают в деревне Орловка Саргатского р-на и везде. Рядом рям, и там этих змей огромное количество.

Змея напала на домашнего кота. Фото: «Омск ВК»Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU