В мэрии объяснили установку разбитых вазонов в сквере Молодоженов заботой об омичах

23 Июль 2020 2020-07-23T08:55:31+03:00

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Жители городка Нефтяников не перестают удивляться креативу людей, уже второй год занимающихся реконструкцией сквера Молодоженов. Сначала горожан удивила довольно своеобразная скульптура влюбленных, установленная в центре территории. Даже откинув эстетическую сторону вопроса омичи заметили, что металлическая парочка стоит на постаменте очень странно выгнув стопы ног – вопреки законам физики и анатомии.

Потом скульптура и вовсе пропала. Ее увезли доделывать. Спустя время вернули на место. Но сняли асфальт, который был в хорошем состоянии, и завезли тротуарную плитку, которую можно раскрошить руками. С плиткой, вроде бы, разобрались.

Фото: «ЧП Омск»

Но завезли вазоны для цветов. Заподозрившие неладное омичи предположили, что видавшие виды арт-объекты с отломанными краями уже были списаны в утиль откуда-то с центральной улицы. Люди в соцсетях негодуют.

– В 2019 году в рамках первой очереди реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство в сквере Молодоженов, – прокомментировали ситуация в пресс-службе БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». – В этом году благоустройство продолжается в рамках второй очереди. На месте расположения цветочных клумб сейчас проводятся земляные работы. В связи с этим было принято решение временно компенсировать наличие цветов в сквере, установив вазоны. В ближайшие дни силами сотрудников ДЭУ Советского округа будет проведён косметический ремонт вазонов. Также стоит отметить, что цветы только пересадили и им необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться на новом месте и пойти в рост.

ИСТОЧНИК KP.RU