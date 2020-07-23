2020-07-23T08:55:31+03:00
Общество

В мэрии объяснили установку разбитых вазонов в сквере Молодоженов заботой об омичах

По мнению чиновников, б/у арт-объекта восполняют острую нехватку цветов в этом месте
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: «ЧП Омск»Фото: «ЧП Омск»
Изменить размер текста:

Жители городка Нефтяников не перестают удивляться креативу людей, уже второй год занимающихся реконструкцией сквера Молодоженов. Сначала горожан удивила довольно своеобразная скульптура влюбленных, установленная в центре территории. Даже откинув эстетическую сторону вопроса омичи заметили, что металлическая парочка стоит на постаменте очень странно выгнув стопы ног – вопреки законам физики и анатомии.

Потом скульптура и вовсе пропала. Ее увезли доделывать. Спустя время вернули на место. Но сняли асфальт, который был в хорошем состоянии, и завезли тротуарную плитку, которую можно раскрошить руками. С плиткой, вроде бы, разобрались.

Фото: «ЧП Омск»

Фото: «ЧП Омск»

Но завезли вазоны для цветов. Заподозрившие неладное омичи предположили, что видавшие виды арт-объекты с отломанными краями уже были списаны в утиль откуда-то с центральной улицы. Люди в соцсетях негодуют.

– В 2019 году в рамках первой очереди реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» выполнено благоустройство в сквере Молодоженов, – прокомментировали ситуация в пресс-службе БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства». – В этом году благоустройство продолжается в рамках второй очереди. На месте расположения цветочных клумб сейчас проводятся земляные работы. В связи с этим было принято решение временно компенсировать наличие цветов в сквере, установив вазоны. В ближайшие дни силами сотрудников ДЭУ Советского округа будет проведён косметический ремонт вазонов. Также стоит отметить, что цветы только пересадили и им необходимо некоторое время, чтобы адаптироваться на новом месте и пойти в рост.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За неделю еще 25 омичей оштрафовали за нарушение масочного режима
Омский насильник, напавший на 16-летнюю девушку, работал дворником и сидел в тюрьме половину жизни
Север Омской области атакуют гигантские змеи
В мэрии объяснили установку разбитых вазонов в сквере Молодоженов заботой об омичах
На видео попали последствия чудовищной аварии с двумя погибшими под Омском
В омской мэрии выбросы асфальтового завода, оштрафованного за загрязнение воздуха, назвали незначительными
В Омске прохожий надругался над 15-летней девушкой
«Двоих парней чудом спасли, девушку до сих пор ищут»: На Иртыше в Омске произошло очередное ЧП
В Омске машина сбила 9-летнего ребенка на велосипеде
Из омской больницы уволился очередной главврач
Омский Следственный комитет назвали одним из лучших по стране
Владельцу предприятия под Омском грозит уголовное дело из-за выбросов
Приговор омским чиновникам Гребенщикову и Масану оставили без изменения
В Омске стало известно о закрытии сети гипермаркетов «НоваТор»
В Омской области за сутки прибавилось 118 зараженных коронавирусом
В мэрии Омска прокомментировали ситуацию с киосками на детской площадке
Росприроднадзор не выявил превышений выбросов сероводорода омским водоканалом
Соцсети: В Омске взорвался банкомат
«Сейчас задача выявить виновников»: Губернатор пообещал восстановить подачу воды в омские села, где объявили режим ЧС
В Омске очевидцы устроили погоню за виновником ДТП
Омичи пожаловались на Пушкинское кладбище, заваленное мусором
Стала известна десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области