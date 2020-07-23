На видео попали последствия чудовищной аварии с двумя погибшими под Омском
Страшное ДТП случилось в 8.55 на автодороге Челябинск-Новосибирск в районе Черлакской развязки. Разворачивавшаяся в районе виадука «девятка» влетела в «Ниссан». Удар оказался такой силы, что отечественное авто буквально расплющило.
Находившиеся внутри 63-летний водитель и его 51-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. 32-летнего водителя иномарки с травмами увезли в больницу.
– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекция.
Авария на Черлакском тракте.Видео: "ЧП Омск"
ИСТОЧНИК KP.RU