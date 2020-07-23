На видео попали последствия чудовищной аварии с двумя погибшими под Омском

23 Июль 2020 2020-07-23T09:18:21+03:00

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Страшное ДТП случилось в 8.55 на автодороге Челябинск-Новосибирск в районе Черлакской развязки. Разворачивавшаяся в районе виадука «девятка» влетела в «Ниссан». Удар оказался такой силы, что отечественное авто буквально расплющило.

Находившиеся внутри 63-летний водитель и его 51-летняя пассажирка погибли на месте происшествия. 32-летнего водителя иномарки с травмами увезли в больницу.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекция.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/792130" frameborder="0"></iframe> Авария на Черлакском тракте.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU