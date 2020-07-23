«Двоих парней чудом спасли, девушку до сих пор ищут»: На Иртыше в Омске произошло очередное ЧП
Родные молодой омички Ольги Авдеенко ищут свидетелей ЧП, которое с ней произошло с 16 на 17 июля.
– Случилось страшное для нас. Вечером находились компанией на Иртыше (деревня Луговая, на острове), – рассказывает автор поста, размешенного во всех крупных пабликах. – Во время вечернего купания, троих унесло течением. Одного вытащили в полубессознательном состоянии, другого – с берега. А девушку так никто и не нашел. К обеду выплыли водолазы, но – тоже ничего. Сказали: через день-два, может, и всплывет – только неизвестно, где. Большая просьба к тем, кто будет в тех местах, присмотритесь, пожалуйста, может, увидите и сообщите. Нам всем сейчас тяжело.
Сообщается также, что у пропавшей остался маленький ребенок. А комментаторы в соцсетях узнали Ольгу по фото и рассказали, что она работала воспитателем в детском саду.
Все произошло в этом месте. Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»Фото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU