«Двоих парней чудом спасли, девушку до сих пор ищут»: На Иртыше в Омске произошло очередное ЧП

23 Июль 2020 2020-07-23T08:13:55+03:00

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Родные молодой омички Ольги Авдеенко ищут свидетелей ЧП, которое с ней произошло с 16 на 17 июля.

– Случилось страшное для нас. Вечером находились компанией на Иртыше (деревня Луговая, на острове), – рассказывает автор поста, размешенного во всех крупных пабликах. – Во время вечернего купания, троих унесло течением. Одного вытащили в полубессознательном состоянии, другого – с берега. А девушку так никто и не нашел. К обеду выплыли водолазы, но – тоже ничего. Сказали: через день-два, может, и всплывет – только неизвестно, где. Большая просьба к тем, кто будет в тех местах, присмотритесь, пожалуйста, может, увидите и сообщите. Нам всем сейчас тяжело.

Сообщается также, что у пропавшей остался маленький ребенок. А комментаторы в соцсетях узнали Ольгу по фото и рассказали, что она работала воспитателем в детском саду.

Все произошло в этом месте. Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU