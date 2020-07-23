2020-07-23T07:18:19+03:00
Общество

Из омской больницы уволился очередной главврач

По информации минздрава, он уезжает в другой регион
Станислав МУХИН
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Главврача проводила лично министр.Главврача проводила лично министр.Фото: Пресс-служба администрации Омской области
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С апреля уже шестой по счету главный врач омской больницы покидает свой пост. На этот раз увольняется руководитель детской туберкулезной клинической больницы Александр Ванюков. Его место займет Елена Цыганкова, которая проработала в этом медучреждении 17 лет. Она приступит к работе с 3 августа.

Ванюков уже представил нового руководителя. Сам же бывший главврач покинул больницу из-за переезда в другой регион. Об этом сообщает региональный минздрав. Министр поблагодарила его за работу.

- У каждого из нас бывают жизненные обстоятельства, которые меняют ход вещей, но, если человек настоящий гуру – он обязательно найдет пути самореализации. Я желаю Александру Львовичу быть востребованным в новых широтах, но и не забывать, что Омск с теплотой о нем помнит, и работа для хорошего врача здесь всегда найдется, - прокомментировала кадровые перестановки глава минздрава Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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