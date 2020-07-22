В Омской области за сутки прибавилось 118 зараженных коронавирусом

22 Июль 2020 2020-07-22T13:17:20+03:00

В общей сложности ковид подтвердился уже у 5725 жителей Омской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме того, скончались еще два пациента с подтвержденным COVID-19

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Уже неделю уровень заболеваемости коронавирусом в регионе держится на рекордно высоких отметках за все время с начала пандемии.

За минувшие сутки только официально выявлено 118 новых случаев заражения. Еще два человека скончались - в общей сложности от COVID-19 в регионе умерли уже 56 человек. При этом ковид забирает не только пациентов, но и врачей, которые пытаются их спасти.

– География новых случаев: Омск – 85, Азовский район – 13, Саргатский – 5, Исилькульский – 4, Омский – 3, Москаленский – 2, в Полтавском, Любинском, Русско-Полянском, Калачинском, Павлоградском и Таврическом районах – по одному, – сообщает пресс-служба областного минздрава. – Проведено 3127 тестов (всего 268 741)

ИСТОЧНИК KP.RU