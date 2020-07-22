2020-07-22T13:07:15+03:00
Происшествия

Соцсети: В Омске взорвался банкомат

Инцидент произошел в магазине напротив Политеха [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот видео ("ЧП Омск")Фото: скриншот видео ("ЧП Омск")Фото: vk.com
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Пожар случился сегодня, 22 июля, в Советском округе. В магазине обуви, расположенном напротив Политеха, загорелся банкомат. Огонь перекинулся и на остальное помещение. Последствия ЧП выглядят настолько впечатляюще, что очевидцы даже предположили, что в этом месте произошел взрыв.

– В 04.15 поступило сообщение о пожаре в помещении магазина расположенного в Советском административном округе города Омска, – уточнили информацию в пресс-службе областного ГУ МЧС. – На момент прибытия первого подразделения наблюдалось задымление в помещении. В результате пожара повреждены товарно-материальные ценности на площади 14 кв. м. и расположенный там банкомат. Пожар локализован в 04:30, ликвидирован полностью в 05.50. На место вызова привлекалось 17 человек личного состава и 5 единиц техники, работало 2 звена газодымозащитной службы.

Взорвался банкомат. Омск.Видео: "ЧП Омск"

ИСТОЧНИК KP.RU

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