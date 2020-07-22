2020-07-22T12:24:49+03:00
Общество

«Сейчас задача выявить виновников»: Губернатор пообещал восстановить подачу воды в омские села, где объявили режим ЧС

Подачу воды попробуют восстановить до 23 июля
Станислав МУХИН
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Уже несколько дней омичи в селах сидят без воды.Уже несколько дней омичи в селах сидят без воды.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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Жители сел сразу в нескольких районах Омской области еще на прошлых выходных остались без воды. С проблемой столкнулись в Исильскульском, Марьяновском и Москаленском районах. Из-за жары и аварии на водопроводе люди оказались в сложной ситуации. Власти даже вводили там режим ЧС.

Проверить, как работает станция Любино-Исилькульского группового водопровода приехал губернатор Александр Бурков. Там ему рассказали о целом комплексе проблем - от отсутствия резервного электропитания станции до сильно изношенных сетей. Глава региона раскритиковал работу министерства энергетики и «Омскоблводопровода». Дать людям воду он надеется 23 июля.

- Жаркая погода, было увеличение потребления. Но, тем не менее, к этому должны были быть готовы специалисты. Но сейчас данная авария выявила ряд проблем, которые были заложены ещё при проектировании и строительстве. Почему произошло отключение, остановка насосной станции? Потому что не было резервного электроснабжения - его никто не запроектировал, никто не построил, - сказал губернатор Александр Бурков. - Самая больная, ключевая проблема – это колоссальный износ сетей водоводов большого диаметра. И вот здесь предстоит огромная, плановая, комплексная работа, которая должна касаться не только группового водопровода Любино и Исилькуля, но и всех 13 муниципальных районов (которые обслуживает «Омскоблводопровод»).

Он также заявил, что после этой ситуации будут делаться выводы. В омском правительстве собираются наказать виновных.

- Сейчас наша задача – устранить все аварии, выявить виновников. В дальнейшем будем делать выводы. У нас по электричеству проблем тоже хватает. С 21 февраля у нас были большие, крупные аварии на электросетях. Сейчас ведётся расследование, проводится анализ по всем случаям. Мы тоже будем делать выводы, - сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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