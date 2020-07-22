В Омске очевидцы устроили погоню за виновником ДТП

22 Июль 2020 2020-07-22T12:14:21+03:00

Водитель уже был лишен прав, но снова сел за руль пьяным. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он уже был лишен прав, но снова сел за руль пьяным [видео]

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25-летний омич уже лишен водительских прав за пьяную езду. Но отсутствие удостоверения его не смутило – он снова напился и поехал кататься по Московке уже без него. Попутно на своих «Жигулях» подрезал соседнюю машину и снес у нее боковое зеркало. После этого уехал с места ДТП.

Очевидцы инцидента на «девятке» кинулись в погоню за нарушителем. В итоге им удалось его остановить и передать полицейским.

Те выяснили, что молодой человек был сильно пьян - алкотестер показал 0,561 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Мужики, за рулем не я сидел! – пытался оправдаться пьяница.

Но нарушителю не поверили и возбудили в отношении него сразу несколько дел.

– Составлены административные протоколы по статье «Несоблюдения требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги», что влечет наложение штрафа в размере 500 рублей, и по статье «Отстранение от управления транспортным средством, освидетельствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское освидетельствование на состояние опьянения». Наказание в ближайшее время ему определит суд, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Также омичу грозит наказание и за то, что он сел за руль, несмотря на то, что был лишен прав.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/791954" frameborder="0"></iframe> Погоня за пьяным водителем. Омск.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU