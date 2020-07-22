Омичи пожаловались на Пушкинское кладбище, заваленное мусором

22 Июль 2020 2020-07-22T12:09:37+03:00

Все площадки для сбора отходов там переполнены еще с весны [комментарий властей]

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Омичи в очередной раз жалуются на удручающее состояние городских кладбищ. Мало того, что там практически полностью отсутствуют нормальные дороги, погосты завалены мешками с мусором. Все площадки, куда необходимо относить отходы после уборки на могилах переполнены еще с начала сезона. Сейчас все это уже вываливается их контейнеров прямо на проезжую часть и на соседние памятники.

Одна из подписчиц паблика «Аварийный Омск» обратилась лично к мэру города с просьбой помочь. Она выложила фото мусорных завалов на Пушкинском кладбище.

Напомним, за содержание кладбищ Омска отвечает муниципальное предприятие «Комбинат специальных услуг». Но эта организация, занимающаяся, в том числе организацией похорон – доходной у частников и почему-то убыточной у МУПа – постоянно жалуется на убытки и просит выделить деньги на существование из бюджета города. Возможно, проблемы с вывозом мусора также связаны с накопившейся задолженностью предприятия.

Напомним, горожане уже не первый раз жалуются на завалы мусора на кладбищах. Вот, как ранее такие обращения комментировал в горадминистрации:

– Вывозом твердых коммунальных отходов, в том числе, сухих веток и растительной поросли, на 20 городских кладбищах (Старо-восточном, Ново-Кировском, Западном и других) занимается единый региональный оператор ООО «Магнит». На сегодняшний день ООО «Магнит» с кладбищ вывезен мусор в объеме одна тысяча 66 тонн, в том числе, 125,8 тонн мусора вывезено с центральных аллей и проездов Старо-Восточного кладбища. Работа по вывозу вновь накопившихся ТКО будет продолжена. По условиям договора регоператор должен вывезти еще около 580 тонн с территории муниципальных кладбищ. Важно отметить, что складировать мусор, собранный посетителями в местах захоронений, необходимо на специально оборудованные контейнерные площадки для ТКО, которые обустроены на каждом кладбище. Обращаем внимание, что складирование мусора на могилах или аллеях – недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU