Стала известна десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области
Интересные данные опубликовала федеральная налоговая служба. Ведомство составило рейтинг крупнейших налогоплательщиков Омской области. ТОП-10 компаний отправили в федеральный бюджет за полгода почти 59 миллиардов рублей. В столицу ушло больше половины налогов, собранных в Омской области.
Десятка крупнейших налогоплательщиков выглядит так: АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Омсктрансмаш», ООО «Газпромнефть – Снабжение», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО), ПАО «Сбербанк», а также ООО «Газпромнефть-Восток».
ИСТОЧНИК KP.RU