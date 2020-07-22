Стала известна десятка крупнейших налогоплательщиков Омской области

22 Июль 2020 2020-07-22T11:23:44+03:00

За полгода они направили в бюджет РФ 58,8 млрд рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столицу ушло больше половины налогов, собранных в нашем регионе

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Интересные данные опубликовала федеральная налоговая служба. Ведомство составило рейтинг крупнейших налогоплательщиков Омской области. ТОП-10 компаний отправили в федеральный бюджет за полгода почти 59 миллиардов рублей. В столицу ушло больше половины налогов, собранных в Омской области.

Десятка крупнейших налогоплательщиков выглядит так: АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ООО «Омсквинпром», АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», АО «Территориальная генерирующая компания № 11», АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Омсктрансмаш», ООО «Газпромнефть – Снабжение», ОАО ОмПО «Радиозавод им. А. С. Попова» (РЕЛЕРО), ПАО «Сбербанк», а также ООО «Газпромнефть-Восток».

ИСТОЧНИК KP.RU