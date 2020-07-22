Один погибший и двое покалеченных: на омской трассе произошло страшное ДТП
Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Омск-Тара в Любинском районе.
По предварительным данным, 28-летний водитель на «десятке», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и влетел в ехавшую по ней «Тойоту».
В результате 22-летний водитель последней, а также мужчина, сидевший за рулем ВАЗа и его 17-летний пассажир с травмами попали в больницу.
Еще один, 36-летний пассажир отечественного авто погиб на месте.
– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU