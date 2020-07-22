Один погибший и двое покалеченных: на омской трассе произошло страшное ДТП

22 Июль 2020 2020-07-22T09:14:57+03:00

В Любинском районе столкнулись и вылетели с дороги две машины

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Дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Омск-Тара в Любинском районе.

По предварительным данным, 28-летний водитель на «десятке», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и влетел в ехавшую по ней «Тойоту».

В результате 22-летний водитель последней, а также мужчина, сидевший за рулем ВАЗа и его 17-летний пассажир с травмами попали в больницу.

Еще один, 36-летний пассажир отечественного авто погиб на месте.

– По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU